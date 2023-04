Sfida tra i borghi più belli d'Italia: Castro si piazza al quarto posto

CASTRO - Unico borgo pugliese tra i venti selezionati per il format di Rai3 "I borgo dei borghi 2023", Castro si è fermata al quarto posto dietro Salemi (Sicilia), Sant'Antioco (Sardegna) e Ronciglione (Lazio) che si è aggiudicata la prima piazza. La puntata conclusiva della trasmissione condatta da Camilla Raznovich è andata in onda ieri sera.

"È stato un proficuo percorso di promozione e valorizzazione territoriale iniziato più di un anno fa - ha affermato il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo, Alberto Antonio Capraro - quando abbiamo lavorato per essere selezionati dagli autori. Dalla registrazione della puntata alla prima messa in onda, dal video presente su Raiplay, passando per le due settimana di voto fino ad arrivare alla prima serata tv, sono e saranno una delle più grandi opportunità di promozione della nostra città e delle sue ricchezze storiche e naturalistiche. A dimostrarlo sono le migliaia di visualizzazioni di post, video, di voti per farci arrivare così in alto. Tutto ciò è frutto di un lavoro quotidiano ed incessante per valorizzare Castro, che continuerà con iniziative sempre nuove e proficue per l'affermazione della nostra identità e dello sviluppo socio-economico della città. Congratulazioni ai borghi in gara e a Ronciglione, vincitore di questa edizione. Grazie a Rai3 ed agli autori del format. Grazie a tutti quanti amano e supportano Castro, incondizionatamente”.

Nella cittadina rivierasca è in corso da tempo un sforzo per la tutela del mare e per la valorizzazione dell'importante patrimonio archeologico che, proprio negli ultimi anni, sta rivelando straordinari tesori: da metà marzo è esposta presso il Castello Aragonese la statua della dea Atena (Minerva per i latini), che può essere considerata la scultura di fabbricazione greca più grande fra tutte quelle finora ritrovate nell'area dell'Italia Meridionale che un tempo fu la Magna Grecia.